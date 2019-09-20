Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi. Finale çıkan Taha Akgül, spor gündeminde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Dünya Güreş Şampiyonası'nı takip eden sporseverler Taha Akgül ile ilgili bilmedikleri detayları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. "Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Taha Akgül hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

TAHA AKGÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

22 Kasım 1990'da Sivas'ta doğan Türk serbest güreşçi Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Taha Akgül, 2012’de 40. kez gerçekleştirilen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2012’nin mart ayında Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kilo serbest kategoride altın madalya kazanan Taha Akgül, 2012’deki Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını gururla taşıdı.

2014 VE 2015’TE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2014’te Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest dalında altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Özbekistan'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakalarının ardından finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu olup altın madalya kazandı. Akgül, 2015’te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyaya ulaştı.

2’NCÜ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2015’te Las Vegas'ta gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov karşısında 10-0’lık üstünlük kurarak ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, bu kapsamda 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya erişen ilk sporcu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.