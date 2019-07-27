Tacizci Coniler Irak'tan kovuldu

ABD askerlerinin Irak’taki skandallarına bir yenisi eklendi. Bu ülkedeki üslerde görev yapan bazı özel kuvvet askerlerinin, cinsel taciz ve görev başında alkol aldıkları gerekçesiyle ABD'ye geri gönderildiği duyuruldu. Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

SÜREKLİ İÇİYORLAR

Açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eric Hill'in, kendisine bağlı bir time, Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrindeki merkeze geri dönmeleri talimatı verdiği belirtildi. Timin, operasyon dışı dönemlerde 'çok miktarda' alkol alarak, takım içindeki düzeni ve disiplini bozduğu kaydedildi.

BİRÇOK SUÇLAMA VAR

CBS'in ulusal güvenlik muhabiri David Martin'in haberine göre ise askerlere yönelik çok sayıda suçlama arasında 'cinsel taciz' de bulunuyor. Rütbeleri ve kaç kişi oldukları açıklanmayan askerlere cezai işlem uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.