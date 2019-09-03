Tabanda restorasyon! Aykırı davrananlar tespit edilerek istifası istenecek

Ekim ayında olağan kongre sürecini başlatacak AK Parti, yönetim kadrolarına kaynak oluşturan üye yapısına da odaklanacak. Son verilere göre 10 milyon 500 binin üzerinde kayıtlı üyesi bulunan AK Parti, kongre döneminde hem üyeliklerde eksilmenin nedenlerini araştıracak hem de yeni üye yazımına devam edecek.

HEDEF FAAL ÜYELİK SAĞLANMASI

Yeni dönemde aktif üyeliğe ağırlık vermeyi planlayan AK Parti, bu çerçevede kağıt üzerinde üye gözüken ya da partinin politika ve söylemlerine karşı tavır geliştiren üyeleri de gözden geçirecek. Bu tür eylemlerden vazgeçmeyen üyelere istifa etmeleri önerilecek, istifa etmeyenler hakkında disiplin süreci başlatılacağı uyarısı yapılacak.

ÜYELER AKTİF Mİ PASİF Mİ?

Bu tarama sırasında üyelerin parti çalışmalarında ne kadar aktif oldukları da belirlenmiş olacak. Partililerin, AK Parti’ye daha güçlü bir şekilde destek vermeleri istenecek. Türkiye’de atılan önemli adımların seçmene daha iyi anlatılması sağlanacak. Özellikle toplumun önder isimlerinin üye yapılması ile partinin güçlenmesi hedeflenecek.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Kongre süreçlerinde parti yönetimlerine seçilecek isimlerle ilgili de bu değerlendirmeler dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu açılışlar için bulunduğu Konya’da teşkilatına yönelik şu mesajları vermişti:

“Üyelerimizden eksilenler varsa sebebini araştırmalı, yeni üye kazanma çalışmalarını da kesintisiz sürdürmeliyiz. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimsenin değirmenine su taşımadan herkesi kucaklayacak ama aynı zamanda milletimizle olan muhabbet bağımızı kuvvetlendirecek bir süreci hep birlikte yönetmeliyiz.”

(Yenişafak)