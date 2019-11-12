Suya fahiş finansal düzenleme!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu verdikleri sözlere rağmen İBB’de binlerce işçinin ekmeğiyle oynandı. İstanbul’da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş, şehir içi arabalı vapur, İSBİKE, İSPARK ve Halk Ekmek’in ardından suya da zam geldi. Kentin su ihtiyacının karşılayan İSKİ’nin 2020 bütçesi hazırlandı. Yeni bütçeye göre, 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak. İmamoğlu daha önceki zamları ‘finansal düzenleme’ diyerek savunmaya kalkmıştı.