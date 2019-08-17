Suudilerin Mehmetçik korkusu
Ankara’nın, Katar’a ikinci askeri üs inşa etmesinden rahatsız olan Suudi medyası, Türkiye’yi hedef aldı.
Türkiye, Katar'daki Türk askeri üssü sayısını ikiye çıkarma kararı aldı. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler kapsamında, 2015 yılında kurulan Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın yakınlarına, ikinci bir askeri üs inşa edildi.
AÇILIŞ ERDOĞAN’DAN
Önümüzdeki aylarda Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan askeri üssü, Suudi Arabistan medyası hedef aldı. Türkiye'nin bölgedeki varlığından rahatsız olduğunu gizlemeyen Suudiler, yeni askeri üs üzerinden provokasyona kalkıştı.
KATILMASINI İSTİYOR
Suudi Arabistan tarafından, Katar'a yönelik ambargo kararının kaldırılması için öne sürülen şartlardan biri de, Türkiye'nin askeri üssünün kapatılmasıydı. Katar ise bu öneriyi reddetmişti.
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