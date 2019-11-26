Susturamayınca linç ettiler

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın, Başkan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde CHP’li bir isimle görüştüğü ve genel başkanlığı için yardımcı olacağı iddiası Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kısa süre içinde CHP içindeki çetenin, muhalefeti sindirmek için yalan haberle kumpas kurduğu ortaya çıktı. Başkan Erdoğan’ın sert bir dille iddiaları yalanlamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı TV programında, “Gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum” diyerek parti içindeki çetenin kumpasına destek verdi.

PİSLİK ORTADA KALDI

Kumpasın kurbanı olan CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketinde düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu yönetimine ateş püskürdü. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, iftiranın CHP Genel Merkezi’nde bir çete tarafından üretildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren İnce, “Kendi partinin evladına neden iftira atıyorsun” dedi. Parti içindeki bir grubun, 24 Haziran’dan bu yana dedikodu üretmeye devam ettiğini belirten İnce, “CHP, Türkiye'de temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Bu haini atmadıktan sonra 'temiz siyaset' deme şansınız yok. Bu tezgâhın sorumluları ortaya çıkarılmalı” ifadelerini kullandı. Tezgahı kuran hainin bulunması gerektiğini söyleyen İnce, “Kumpasçılarla muhakkak hesaplaşacağız” diye konuştu. Her şeyi kurultayda açıklayacağını duyuran İnce, “Genel Başkan doğrudan komplonun içinde mi” sorusuna ‘Hayır’ demedi. Soruyu “Ben böyle bir şey dersem partim yara alır” sözleriyle geçiştirip üstü kapalı Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

MANEVRA KABİLİYETİ!

Yalan haberle hedef gösterilen İnce, parti içindeki kumpasçıların ortaya çıkarılmasını istediği için lince uğradı. Kılıçdaroğlu ve ekibi İnce’yi, CHP’de fitne çıkarmakla suçladı. İnce’nin çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, Talat Atilla'ya 'Beştepe'de görüşme' yalanını servis eden CHP içindeki kaynağın peşine düşmeye gerek dahi duymadı. CHP lideri, kendisine komplo kurulan İnce’yi, komploculukla suçladı. İnce’nin iddialarıyla ilgili önceki gün bir gazeteye röportaj veren Kılıçdaroğlu, “Bu süreçte hiç kimse, açıklamalarıyla saraya hizmet eder hale gelmemelidir” diyerek manevra ustalığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yaptığı açıklamalarda İnce’yi hedef gösteren Kılıçdaroğlu, haberin yalan olduğunun ortaya çıkmasının ardından skandal bir açıklamada daha yaptı. “Asıl bana kumpas kuruldu” diyen Kılıçdaroğlu, bu kadar da olmaz dedirtti. Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu gibi Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’nda yer alan isimler de İnce'yi suçlayarak, ‘sus’ çağrısı yaptı. Komplonun mağduru İnce’yi suçlu çıkaran CHP yönetimi, asrın komedisine imza attı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kendisine yöneltilen birçok soruyu yanıtsız bıraktı.

KOMPLODA HEDEF ŞAŞIRTMA ÇABASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. İnce’nin “Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha. Niye savunmuyorsunuz” diyerek tepki gösterdiği Öztrak, asıl kumpasın CHP’ye kurulduğunun iddia etti. Daha önce ‘sus’ uyarısı yapan Öztrak, İnce’yi siyasi rant peşinde koşmakla suçladı.

İnce’ye cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kanıtın varsa konuş, yoksa sus” dedi.

KANITLAMAZSAN NAMERTSİN

İnce’ye kurulan kumpasla ilgili eleştirilerin odağındaki isimlerden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün sessizliğini bozdu. İnce'nin, “Kendisiyle ilgili kumpasın CHP Genel Merkezi'nde üretildiği” yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Özkoç, “Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin” ifadelerini kullandı. Kanıtsız bir iddianın peşine düşüp Başkan Erdoğan’ı eleştiren Özkoç’un bu çıkışı kafalarda soru işareti oluşturdu.

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce

PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK İDDİASI

CHP içindeki çeteyi tüm Türkiye’nin gözleri önünde ifşa eden İnce, Kılıçdaroğlu’nu ve ekibinin hedefi haline geldi. Kurultay öncesi tezgâhlanan kumpasının ters tepmesiyle köşeye sıkışan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibinin, yeni bir plan hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının parti içindeki huzuru bozmakla suçladıkları İnce’yi CHP’den ihraç etme hazırlıklarına başladıkları ileri sürüldü. Komployla İnce’yi bitiremeyen CHP içindeki çetenin, İnce’yi partiden kovarak operasyonu tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan

İNCE’Yİ TETİKÇİ İLAN ETTİ

Çetenin içinde yer aldığı iddia edilen isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamada bulundu. İnce’yi hedef alan Özkan, “CHP ve yöneticilerini suçlayan tetikçilere meydanı bırakmayacağız. İktidara yürüyoruz. Entrikacıların her yalanını gerçekle geçersiz kılacağız. CHP’nin iktidar yürüyüşünü komplolar ve komplocular engelleyemez” ifadelerini kullandı.