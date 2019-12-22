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22 Aralık 2019 Pazar 17:10:38 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 17:12:19

Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor ilk bölüm ne zaman?

Survivor için geri sayım başladı. Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor ilk bölüm ne zaman? soruları merak ediliyor. TV8'in sevilen programlarından Survivor'un 2020'de hangi tarihte başlayacağı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor büyük bir heyecanla bekleniyor. 2019'da Türkiye-Yunanistan formatıyla yayınlanan programın bu sene tekrardan Ünlüler-Gönüllüler şeklinde olacak. Sevilen yarışma 2020 Survivor ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde..

Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor ilk bölüm ne zaman? soruları televizyon seyircilerinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. 7'den 70'e herkesin severek izlediği, büyük bir izleyici kitlesine sahip Survivor yeni sezon sabırsızlıkla bekleniyor. 2019'da Türkiye-Yunanistan formatıyla yayınlanan programın bu sene tekrardan Ünlüler-Gönüllüler şeklinde olacak. Sevilen yarışma 2020 Survivor ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, "Survivor'a bir kere katılan kişilerin yeniden dönme arzusu vardır. İnşallah olursa, çok önemli bir isim bence. Survivor'a şubat ayında başlayacağız kısmetse" dedi.

2020 SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

2020 Survivor ilk bölüm tarihi henüz belli değil. Geçen sezon Survivor'un ilk bölümü 2 Şubat 2019'da yayınlanmıştı. Yeni sezon için henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak 2020 Şubat ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

SURVIVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Acun Ilıcalı yarışmacıları belirlemeye başladığını açıkladı. Survivor 2020'nin ilk belirlenen yarışmacısı Ersin Korkut oldu. Yeni sezonda Ersin Korkut'un ünlüler takımında yarışması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre, 'Survivor’un ilk şampiyonu, tekrar ünlü yarışmaya katılıyor. Ayrıca, Başarılı televizyoncu, Uğur Pektaş da yüzde 90 ihtimalle 'Survivor 2020' kadrosunda yer alacak.

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