16 Mart 2020 Pazartesi 12:58:20 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:18:42
MEB'ten yeni koronavirüs kararı: Sürücü kurslarının sınavları ertelendi
Sürücü kursları sınavları, koronavirüs tedbirleri kapsamında mart sonuna kadar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.
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