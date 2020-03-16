  • Bist 100
    89495.6
  • Dolar
    6,3835
  • Euro
    7,1384
  • Altın
    313,1050
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İŞKUR’dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı İŞKUR’dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı
Valilik duyurdu: Avrupa'dan İstanbul'a gelenler karantinaya alınacak Valilik duyurdu: Avrupa'dan İstanbul'a gelenler karantinaya alınacak
Trafik sigortasında önemli değişiklik! Dolandırıcılık bitecek mağduriyetler engellenecek Trafik sigortasında önemli değişiklik! Dolandırıcılık bitecek mağduriyetler engellenecek
MEB'ten yeni koronavirüs kararı: Sürücü kurslarının sınavları ertelendi MEB'ten yeni koronavirüs kararı: Sürücü kurslarının sınavları ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Dezenfektan üreten meslek lisesi sayısı 44'e çıkarıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Dezenfektan üreten meslek lisesi sayısı 44'e çıkarıldı
Sergen Yalçın'dan ders gibi sözler: Türkiye en güvenli ülke. Devletimiz çok iyi çalışıyor Sergen Yalçın'dan ders gibi sözler: Türkiye en güvenli ülke. Devletimiz çok iyi çalışıyor
İstanbul'da otomobilde bile koronavirüs önlemi! İstanbul'da otomobilde bile koronavirüs önlemi!
İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Gulpeyagani koronavirüse yakalanarak öldü İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Gulpeyagani koronavirüse yakalanarak öldü
Görüntü İstanbul'dan! Otomobilde bile koronavirüs önlemi Görüntü İstanbul'dan! Otomobilde bile koronavirüs önlemi
ABD sağlık sistemi Kovid-19 salgınında sınıfta kaldı: Trump: Sorumluluğu ben alıyorum ABD sağlık sistemi Kovid-19 salgınında sınıfta kaldı: Trump: Sorumluluğu ben alıyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "gizli belge'yi yalanladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "gizli belge'yi yalanladı
İstanbul Adliyesi'nde korona önlemi! Tutuksuz davaların duruşmaları ertelendi İstanbul Adliyesi'nde korona önlemi! Tutuksuz davaların duruşmaları ertelendi
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu MSB: 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına saatler kaldı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına saatler kaldı
Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü
İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor İstanbul'da üç öğrenci yurdu karantina için boşaltılıyor
La Liga Başkanı Tebas: Bu sezonu iptal edebiliriz La Liga Başkanı Tebas: Bu sezonu iptal edebiliriz
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi
Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler
Almanya Başbakanı Angela Merkel’den "Türkçe" koronavirüs (corona virüs) mesajı Almanya Başbakanı Angela Merkel’den "Türkçe" koronavirüs (corona virüs) mesajı
Çin'de virüsle mücadele! 15 dakikada sonuç veren korona virüs testi Çin'de virüsle mücadele! 15 dakikada sonuç veren korona virüs testi
MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 12:58:20 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:18:42

MEB'ten yeni koronavirüs kararı: Sürücü kurslarının sınavları ertelendi

Sürücü kursları sınavları, koronavirüs tedbirleri kapsamında mart sonuna kadar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER