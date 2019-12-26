Sürpriz ziyarette Libya mesajı: Davete icabet ederiz

Dünya Erdoğan'ın Tunus ziyaretini uçak havalimanına indikten sonra öğrendi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başkan Erdoğan'ın uçağın merdivenlerinde karşıladı. Sürpriz ziyarette, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, “Libya konusu önemli bir konu. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor. Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu” diye konuştu.

DAVETSİZ MİSAFİR OLMADIK

“Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz, adımlarımızı buna göre atarız” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sormak lazım acaba şu anda Libya'da bulunan 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var? Türkiye ise bir davet alınca davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayrimeşru olarak durumdan vazife çıkartıyor.” Başkan Erdoğan, “ “Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim. Sayın Sarraj ile bu görüşmeyi heyetiyle beraber gerçekleştirdik. İstanbul’da kendilerini ağırladık müzakeresini değerlendirmesini yaparak imzalar atıldı. TBMM’den de mutabakat metnini anlaşmayı geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlaşmayı devam ettireceğiz. Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus’a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bundan daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi anlamda rahatsız ediyor” diye konuştu.

YAPTIRIM HEVESLERİ ARTTI

Türkiye'ye karşı yaptırım heveslerinin bu dönemde arttığını kaydeden Erdoğan, “Yunanistan'ın Libya ile ne alakası var? Münhasır ekonomik bölgeyle bir ilgisi yok. Bizim Libya ve Türkiye arasındaki bağlantı bellidir. Bu konuda yetki sahibi 2 ülke var Libya ve Türkiye” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLERİMİZİ BUNLARA EZDİRMEYELİM

Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'le Libya konusunda yapılabilecek işbirliği imkanlarını görüştü. Hafter'in gayrimeşru olarak durumdan vazife çıkardığını belirten Erdoğan, “Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim” dedi.

TİKA'DAN HASTANE İNŞASI

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Erdoğan'la hastane projesini ele aldıklarını söyledi.

Ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Tunus'ta inşa etmeyi planladığı hastane projesini değerlendirdiklerini kaydetti. Said, “Türkiye ile işbirliğinin tüm alanlarda daha verimli ve geniş ufuklar taşıdığını” belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MESELE

Başkan Erdoğan'la Libya konusunu ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Said, “Lib ya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Ancak, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele. Tunus'u kapsamıyor. Bazı ülkelerin bu konuya ilişkin çekinceleri olabilir. Ancak dediğim gibi bu bizim Türkiye veya Libya ile meselemiz değil” diye konuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başkan Erdoğan, işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

TUNUSLULARA SİGARA UYARISI

Erdoğan, salonda sigara kokusu duyunca canlı yayında, “Sigarayı bırakın” çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'le ortak basın toplantısı sırasında, Tunus heyetinin,salona sigara içip gelmesi ve salonu sigara kokutması, Başkan Erdoğan'ın dikkatini çekti. Erdoğan canlı yayında, “Burnuma sigara kokuları geliyor. Sigara dumanı şu anda bayağı bindirdi. Demek ki burada da bayağı sigara içenler var. Onlara da tavsiye ediyorum, bu sigara içimini bıraksınlar. Kendilerini sevdiğim için kurtulmalarını özellikle istiyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI SAİD UĞURLADI

Başkan Erdoğan, resmi temaslarının ardından özel uçak “CAN” ile yurda döndü. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından uğurlandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın ziyaretine eşlik etti.