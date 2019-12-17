17 Aralık 2019 Salı 09:24:25 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 09:27:21
Suriye'ye kaçan 3 PKK/YPG’li terörist hudut karakollarına teslim oldu
Son dakika haberine göre, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarına teslim oldu.
Milli Savuma Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim oldu" açıklamasında bulundu
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