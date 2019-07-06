Suriye'ye gelen 200 araçlık ABD konvoyu görüntülendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, sabah saatlerinde Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ZIRHLI ARAÇLAR, PİKAPLAR VE AKARYAKIT TENKERİ
Suriye'ye giriş yapan konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.
(DHA)
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