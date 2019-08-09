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Suriyelilere kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen süre uzatıldı Suriyelilere kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen süre uzatıldı

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09 Ağustos 2019 Cuma 09:33:55 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:36:36

Suriyelilere kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen süre uzatıldı

İstanbul’da kaydı bulunmayan Suriyeli mültecilerin kayıtlı oldukları şehre gitmeleri için verilen 20 Ağustos süresinin uzatılması gündemde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Sürenin üç ay kadar uzatılması planlanıyor” dedi. İstanbul’da işyeri açmış ve istihdam sağlamış Suriyeliler için bazı kolaylıklar getirilecek.

Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik algı operasyonlarına karşı AK Parti, yeni yol haritasını belirledi. Mültecilere yönelik çalışmaları ilk önce kendi içinde başlatan AK Parti, başta yerel yönetimler olmak üzere sivil toplum kuruluşları (STK) ve kanaat önderlerini de devreye sokacak. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, çalışmaları şöyle anlattı:

DİL EĞİTİMİ VERİLECEK

“En büyük çalışmalardan biri eğitim. İlkokul çağındaki çocukların yüzde 95’ini eğitim içerisine alırken, ortaokul ve liselere geldiğimizde bu oranlar düşüyor. İş hayatında, normal toplumsal hayatta hatta sağlıkta dil ile ilgili problemlerle karşılaşıyorlar. Bu kapsamda Türkçeyi öğrenmeleri için çeşitli imkanlar sunulacak.”

Leyla Şahin Usta

SUİSTİMALE KARŞI KATKI PAYI

“Türkiye’de yatırım yapan ve istihdam oluşturanlar var. 10 binin üzerinde kayıtlı işyeri var ve 100 binin üzerinde istihdam sağlıyorlar. Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu ise sağlık. Göçmen Sağlığı Merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerle Suriye’den gelen sağlık çalışanları orada istihdam ediliyor. Bu merkezlerle hastanelerdeki yoğunlukların azaltılması, iletişim problemlerinin çözülmesi ve sağlıktan daha doğru yararlanmaları sağlanıyor. Bir diğer konu ise katkı payları. Şimdi farklı suistimallere sebebiyet verilmemesi için katkı payı alınmaya başlandı.”

BELEDİYELERE MASA

“Teşkilatlarımıza ve belediye başkanlarımıza birtakım görev ve sorumluluklar verdik. Bilgilendirmeler noktasında göç ofisleri ya da göç masası açılmasını istedik. Bu ofislerde Suriyelilerin nasıl çalışma iznine başvuracakları, nasıl iş yeri açacakları, nasıl ruhsat alacakları konusunda bilgilendirilecekler.”

KANAAT ÖNDERLERİ İLE İRTİBAT

“Kendi içlerinde birtakım kanaat önderleri var. Kanaat önderleri ile de toplantılar yapılmaları gerektiğini söyledik. Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahalleler var. O mahallelerdeki kanaat önderleri ile konuşmalarını, bir çalışma yapılarak o yoğunluğun bir düzen içerisine oturtulabileceğini söyledik.”

TEŞKiLATLARA TALİMAT

“Kadın ve gençlik kollarına da talimatlar verdik. Suriyelilerle irtibata geçmeleri, arabuluculuk yapmalarını istedik. Gençlik kollarının gençlerle irtibata geçmesini, dil öğrenme konusunda sıkıntılarına yardımcı olmalarını, toplumsal hayatta nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda onlarla iletişime geçilmesi gerektiği konusunda görevlendirdik. Apartmanların yanı sıra okullarda da kadın kollarımız çalışacak. Sınıflarda Suriyeli çocukların dil probleminden kaynaklı zorluklar çektiğini biliyoruz. O çocukların kaynaşması için öncelikle annelerin kaynaşması gerek. Bu nedenle toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda Suriyeli bir anne yaşadığı sorunları anlatması aradaki duvarların yıkılmasını sağlayacak. Teşkilat üyeleri diğer taraftan ise Suriyelilerle, vatandaşlar arasında bir köprü oluşturacak. Suriyelilere de Türkiye’deki yaşam kuralları anlatılacak.”

Mülteciye 3 ay erteleme

Leyla Şahin Usta şunları anlattı: “Suriyelilerin çalışma izni alması gerekiyor. Ayrıca, hedefimiz hepsini kayıt altına almak ve sonrasında denetlemelere başlanması. Denetlemeden sonra hala kayıtsız çalışılıyorsa cezai yaptırımın gelmesi gerekiyor. Tıpkı İstanbul’da kayıtlı olmayanların gönderilme süreci gibi. İstanbul’da olup kaydı başka yerde olan Suriyelilere 20 Ağustos’a kadar süre verilmişti. Ancak bu çok kısa bir süre olduğu için sürenin 3 ay kadar uzatılması planlanıyor. İstanbul’da iş kurmuş, istihdam sağlamış, kendisi de bir iş yeri açmış, düzgün çalışan kişilerle ilgili birtakım müsaadeler getirilecek. İstanbul’da düzenlerinin bozulmasına izin verilmeyecek.”

(Yeni Şafak)

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