22 Mart 2020 Pazar 15:58:00 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 16:13:18
Suriyeli sağlık çalışanları halkı evlerinde kalmaya çağırdı
Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde faaliyet gösteren sağlık çalışanları, sokaklarda ellerindeki dövizlerle yürüyerek halkı evlerinde kalmaya çağırdı.
Bölgede 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanları, sokak sokak dolaşarak taşıdıkları "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" dövizleri ile Suriyelilere evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulundu.
Doktor, hemşire ve hasta bakıcılarından oluşan sağlık çalışanları, koronavirüs vakalarına karşı evde kalmanın önemine dikkati çekti.
AA
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