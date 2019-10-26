Suriyeli Berivan'dan Mehmetçiğe ağlatan mektup: Artık Allah’ım Türk asker abileri koru’ diye dua ederek yatıyorum

  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,7400
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin sipariş etmesi halinde Rusya'da 11 adet Su-35 hazır bekliyor Türkiye'nin sipariş etmesi halinde Rusya'da 11 adet Su-35 hazır bekliyor
Mircea Lucescu geri dönüş için açık kapı bıraktı Mircea Lucescu geri dönüş için açık kapı bıraktı
Üvey anne şiddeti komaya soktu Üvey anne şiddeti komaya soktu
Adana'da narkotik operasyonu: Evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen bir kadın tutuklandı Adana'da narkotik operasyonu: Evinde 3 bin 316 uyuşturucu hap ele geçirilen bir kadın tutuklandı
ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı
Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı
Ataşehir'de ortalık karıştı Ataşehir'de ortalık karıştı
Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı Pentagon'un 10 milyar dolarlık 'bulut' ihalesini Microsoft kazandı
'Şili tarihinin en büyük protestosu' 7. gününde 'Şili tarihinin en büyük protestosu' 7. gününde
Leicester City Trabzonspor'un iki yıldızının peşinde Leicester City Trabzonspor'un iki yıldızının peşinde
ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma
Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu
Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
Baz istasyonu vaadiyle 300 bin liralık vurgun Baz istasyonu vaadiyle 300 bin liralık vurgun
Anneden terörün gerçek yüzünü gösteren sözler: Bu Kürt, Türk davası değil, bu Hristiyanlıktır Anneden terörün gerçek yüzünü gösteren sözler: Bu Kürt, Türk davası değil, bu Hristiyanlıktır
Üvey anne şiddeti komaya soktu Üvey anne şiddeti komaya soktu
ABD: Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşlar yasaklandı ABD: Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşlar yasaklandı
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Evlilikte 'cimrilik' ekonomik şiddet sayıldı Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Evlilikte 'cimrilik' ekonomik şiddet sayıldı
Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür
Trabzonspor'da Daniel Sturridge sevinci Trabzonspor'da Daniel Sturridge sevinci
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor
'7. Boğaziçi Film Festivali' sona erdi '7. Boğaziçi Film Festivali' sona erdi
Sızma girişiminde bulunan teröristler bedelini ağır ödedi Sızma girişiminde bulunan teröristler bedelini ağır ödedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:00:12 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:39:38

Suriyeli Berivan'dan Mehmetçiğe ağlatan mektup: Artık Allah’ım Türk asker abileri koru’ diye dua ederek yatıyorum

Resulayn’ın Tel Halaf köyünden Berivan’ın bir kartona Kürtçe olarak yazıp Mehmetçik'e verdiği mektup ağlattı. Suriyeli Berivan mektubunda, "Babamı ve amcamı YPG/PKK öldürdü. Ben ve kardeşlerim Türk askeri sayesinde artık ağlamadan yatıyoruz. Artık Allah’ım Türk asker abileri koru’ diye dua ederek yatıyorum." ifadelerine yer verdi.

Barış Pınarı Harekâtı'nda, 2 ilçe merkezi, bir belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. O köylerden biri Şanlıurfa Ceylanpınar'ın hemen karşısındaki Rasulayn'a bağlı Tel Halaf. Bu köy harekâtın 3'ncü günü teröristlerden tamamen temizlendi.

YAŞAMADIĞI ACI KALMAMIŞTI

Köylülere yardım elini uzatarak, ekmek ve gıda maddesi dağıtan Mehmetçik, çocuklara ise şefkat gösterip çikolata, bisküvi, gofret ve şeker vererek yüzlerini güldürdü. Köyde yaşayan çocuklardan Berivan'ın 13 yıllık hayatında YPG/PKK zulmü altında yaşamadığı acı kalmamıştı.

Berivan köylerinde Türk askerini görünce, bir kartonun üzerine Kürtçe yazdığı mektubu askerlerden bir uzman çavuşa verdi. Adı açıklanmayan o uzman çavuş, mektubu Suriye Milli Ordusu'ndan birine okuttu.

BABAMI VE AMCAMI ÖLDÜRDÜLER

İşte o mektupta yazanlar: Ben 13 yaşındayım, adım Berivan. Ağabeyim Hozat o kötülerin elinden kaçtı diye babamı ve amcamı öldürdüler. Ablam Amara'yı elbisesinden çeke çeke kamyona koyup götürdüler. Annem Nurşan'ı da sadece ekmek ve su verip, tünel kazma işinde çalıştırdılar. Bu nedenle hasta oldu. Köyümüzden Berfin adındaki kadını da 'altınlarını vermedi' diye kapısının önünde öldürdüler. Okul arkadaşım olan oğlu Sidar, annesini çok seviyordu ve kendini öldürdü. Ben 'Allah'ım bizim köye de Türk asker abiler gelsin bizi korkudan ve kötülerden kurtarsın' diye çok dua ettim.

"AĞLAMADAN YATIYORUZ"

Annem de hep 'Türk askeri gelsin bizi yaşadığımız zulümden kurtarsın' diye dua ediyordu. Ben ve kardeşlerim Rojbin ile Rewşen artık korkmuyoruz ve ağlamadan yatıyoruz. Benim babam artık yok ama başka çocukların babaları ölmez değil mi asker abi. Ben bu akşamda 'Allah'ım Türk asker abileri koru' diye size çok çok dua edeceğim. Annem de benim de dua etiğimi söyle dedi Senin çocuğun varsa, ona söyle, Türk askeri şampiyondur. Ellerinizden öperim."

(Sabah Gazetesi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ