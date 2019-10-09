Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması!

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyasi Ofis Sorumlusu Selim Abdülaziz Müslat, "Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ"

Müslat açıklamasında, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatmayı planladığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.