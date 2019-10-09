09 Ekim 2019 Çarşamba 08:34:52 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:35:28
Suriye'deki 150 aşiretten Türkiye ve operasyon açıklaması!
150 aşiretten oluşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusunda PKK/YPG'ye yönelik olası harekatına destek vereceklerini duyurdu.
Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyasi Ofis Sorumlusu Selim Abdülaziz Müslat, "Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.
"TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ"
Müslat açıklamasında, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatmayı planladığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT