Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Marea beldesine havan saldırıları düzenledi. Saldırılarda bir sivil öldü, 3 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Marea beldesine havan saldırıları düzenledi.
Beldede sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.
AA
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