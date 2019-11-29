29 Kasım 2019 Cuma 17:24:24 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 17:35:25
Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı
Suriye'de yakalandıktan sonra Gaziantep'te getirilen terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye'de yakalanan 2 kadın Gaziantep'e getirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
(AA)
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