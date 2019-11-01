Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.

SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİ



Sınırın Suriye tarafında iki ülke askerlerinin ortak devriye atması beklenirken, sabah saatlerinde ise sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi. Mardin'den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne doğru hareket etti.

Soçi mutabakatı sonrası Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi ile teröristlerin sınırdan çekilip çekilmediği denetlenecek.