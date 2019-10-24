Suriye'de denklem dışı kalan Almanya ve Fransa masaya oturmak için arayış içinde

  • Bist 100
    100346
  • Dolar
    5,7639
  • Euro
    6,4032
  • Altın
    278,2070
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi' 'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi'
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
FETÖ'cü darbeciler erlere cephane taşıtmış FETÖ'cü darbeciler erlere cephane taşıtmış
PFDK kararları açıklandı! Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e ceza geldi PFDK kararları açıklandı! Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e ceza geldi
Tekirdağ'da dere kenarında bebek cesedi bulundu Tekirdağ'da dere kenarında bebek cesedi bulundu
Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kimler?
Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti
Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti
Genk yerine Gent'e gidince Şampiyonlar Ligi maçını izleyemediler Genk yerine Gent'e gidince Şampiyonlar Ligi maçını izleyemediler
Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu
FETÖ'cülerin algı operasyonuna RTÜK Başkanı'ndan sert çıkış! FETÖ'cülerin algı operasyonuna RTÜK Başkanı'ndan sert çıkış!
Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik eski eşi kimdir? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik eski eşi kimdir?
"Number one" İbrahim Okur için istenen ceza açıklandı "Number one" İbrahim Okur için istenen ceza açıklandı
MSB duyurdu: Resulayn'daki unsurlarımıza teröristler saldırdı MSB duyurdu: Resulayn'daki unsurlarımıza teröristler saldırdı
Stoltenberg: NATO'dan Suriye'de rol üstlenmesi için talep olmadı Stoltenberg: NATO'dan Suriye'de rol üstlenmesi için talep olmadı
26. Dönem POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? POMEM başvuru şartları neler? 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılır? POMEM başvuru şartları neler?
Devlet Bahçeli: 84'ü söylersem 85'in heyecanı kalmayacak Devlet Bahçeli: 84'ü söylersem 85'in heyecanı kalmayacak
'Türkiye'ye inanıyoruz uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız' 'Türkiye'ye inanıyoruz uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız'
Kaymakamlık kursu kura sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık kursu kurası çekildi mi? Kaymakamlık kursu kura sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık kursu kurası çekildi mi?
Bakan Kasapoğlu: Sporu tabana yaymada ihtiyacımız olan anne baba ve öğretmenleri de dahil etmek Bakan Kasapoğlu: Sporu tabana yaymada ihtiyacımız olan anne baba ve öğretmenleri de dahil etmek
Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a Hakan kaftanı hediye etti Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a Hakan kaftanı hediye etti
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ni uyardı: Tutuşmayın! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ni uyardı: Tutuşmayın!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 15:39:58 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:57:23

Suriye'de denklem dışı kalan Almanya ve Fransa masaya oturmak için arayış içinde

Suriye’de denklemleri değiştiren Türkiye'nini askeri müdahalesi ardından ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarla denklem dışında kalan Avrupa ülkeleri yeniden masaya oturma arayışı içinde.

Yeni Şafak'ta yer alan haber göre, Türkiye ile ABD ve Rusya arasındaki ilişkilere ve Suriye'nin geleceğine yakın gelecekte yön verecek kritik mutabakatlar ile Türkiye, ABD ve Rusya’ya “güvenli bölge”yi kabul ettirdi. ABD ile varılan mutabakatla, Barış Pınarı Harekatının yürütüldüğü Ras'ul Ayn-Tel Abyad arasındaki 120 kilometrelik bölgeden YPG'lilerin en az 32 kilometre güneye çekilmesi ve ardından Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölgenin oluşturulması kararlaştırıldı.

Rusya ile sağlanan mutabakatla ABD ile varılan anlaşmadaki 120 kilometrelik güvenli bölgedeki durumun korunmasına, ancak sınırın geri kalanındaki bölgelerde 30 kilometre derinliğe kadar Suriye ve Rusya askerlerinin girerek YPG'nin çekilmesini sağlamasına karar verildi.150 saat sürecek olan bu görev, 29 Ekim'de, Türkiye saati ile 18.00'da doluyor. Ardından Rusya ile Türkiye ordularının, sınırın 10 kilometre güneyine kadar inecek olan ortak devriyesi başlayacak. Bu iki mutabakatla 6 yılda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru 14 günde çöpe atılmış oldu. Suriye’deki bu terör koridoru planın çöpe atılması aynı zamanda Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan Avrupa ülkelerini denklem dışı bıraktı.

Avrupa denklem dışında

Türkiye'nin kararlı bir şekilde başlattığı operasyonla başlayan gelişmeler zinciri Suriye’de sahadaki dengeleri de ciddi şekilde değiştirdi. Analistlere göre ortaya çıkan Türkiye-Rusya ve Türkiye-ABD arasındaki mutabakat Avrupa Birliği ülkelerini de Suriye denklemi dışında bıraktı. Türkiye'nin müdahale etmemesi üzerine siyasetini kuran Avrupa Birliği ülkelerinin bu müdahale ile ortaya çıkan mutabakatla sahada varlığı olmadığı görüldü.

Fransa ve Almanya'nın masaya oturma çabası

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge planını desteklediğini açıkladı. German Marshall Fund’da yaptığı konuşmada Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetim altında güvenli bölge oluşturulması önerisine ilişkin açıklamalarda da bulunan Esper, ABD'nin bu öneriyi "siyasi” olarak desteklediğini belirtti. Esper, ancak askeri olarak destek vermeyeceklerini söyledi.
Barış Pınarı Harekatı ardından askeri ambargo uygulayan Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin ABD ile mutabakatı ardından ilk manevrasını yapmıştı. Masa dışında kalan Almanya ve Fransa öncelikle Başkan Erdoğan ile görüşmek istemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gelecek haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini açıklamıştı.

Türkiye’ye ambargo uygulayan Avrupa Birliğinin lider ülkeleri Almanya ve Fransa'nın sahada askeri varlıklarının olmadığını vurgulayan uzmanlar, Türkiye'nin silahlı müdahalesinin önemine dikkat çekiyor. Denklem dışında kalan Avrupa ülkeleri önce Başkan Erdoğan ile görüşmek istediklerini açıkladıktan sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper üzerinden güvenli bölge planı basına yansıdı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ