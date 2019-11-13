Suriye topraklarından petrol fışkırıyor
Amerika ve Rusya'nın bir türlü terk etmediği Suriye'de, kazma ve kürekle kazılan kuyularda bile petrol bulma imkanı var.
Suriye'deki iç savaşı bahane ederek ülkeye giren Amerika ve Rusya'nın asıl amacının ülkenin petrol kaynaklarını ele geçirmek olduğu açık bir şekilde görüldü.
Öyle ki; Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmada, Kamışlı kapsam dışı bırakıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı'da binlerce petrol kuyusu var. Nusaybin'de ise bir damla bile petrol yok.
ÇUKUR KAZDILAR PETROL ÇIKTI
Suriye'nin birçok bölgesinde durum aynı.
Kaçakçılar, bölgede kazma ve küreklerle kazdıkları kuyulardan bile petrol elde etmeyi başarıyor.
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