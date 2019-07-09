09 Temmuz 2019 Salı 09:31:05 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 09:39:20
Suriye sınırındaki birliklerine komando sevkiyatı
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesinde konuşlanan yaklaşık 50 araçlık komando birliği, buradaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıkacak.
Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
AA
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