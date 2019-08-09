Suriye sınırında Türk askerini gören PKK'lı teröristler apar topar kaçtı

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan 'Güvenli Bölge' üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından gözler yeniden sınıra çevrildi. Yoğun bir şekilde askeri sevkiyatların devam ettiği sınır hattında dikkat çeken bir hareketlilik gözlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Abyad'ta hareketli dakikalar yaşandı.

Terör örgütü üyesi bir grup, araçlarla Suriye tarafındaki gümrük bölgesine geldi. Bir süre gümrük bahçesinde dolaşan teröristler, sınır devriyesi atan Türk zırhlısını görünce araçlarına binerek apar topar bölgeden uzaklaştı. Teröristlerin uzaklaşmasının ardından Türk zırhlısı yeniden görev noktasına döndü. O anlar ise saniye saniye kameralara kaydedildi.

(İHA)