28 Eylül 2019 Cumartesi 12:19:00 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:27:48
Suriye sınırında ABD ile 7. ortak hava devriyesi tamamlandı
Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; yedinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.
İHA
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