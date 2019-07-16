16 Temmuz 2019 Salı 15:51:13 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 16:19:08
Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.
Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve sinyal kesici araçlar Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa’nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.
Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Türk gemisine 'korsan' saldırısı! 10 Türk denizci Nijerya'da rehin alındı
- Son dakika... MSB: Pençe Harektı ile terör örgütü PKK'nın 177 mağara ve sığınağı imha edildi
- AK Partili Çelik'ten CHP sözcüsüne tepki: Bu bir sabotajdır
- HDP'li belediyeden skandal karar! Sahabe İyaz bin Ganem'in adı, terörist adıyla değiştirildi