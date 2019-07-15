15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:25:08 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:26:45
Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen içinde fırtına obüslerinin ve mühimmatın bulunduğu 15 kadar araç gece geç saatlerde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi.
Askeri konvoy yoğun güvenlik önlemleri altındaki sınır birliklerine doğru hareket etti.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır
- Bakan Soylu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı
- İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 15 Temmuz gecesini anlattı
- 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı