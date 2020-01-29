Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
AA
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- Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
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