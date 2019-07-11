11 Temmuz 2019 Perşembe 11:53:36 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:57:20
Suriye sınırına yapılan askeri sevkiyat görüntülendi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen iş makineleri ve tank yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.
İş makinelerinin sınır hattında askeri birliklerin çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bebek'ta lüks bara gidip Çav Bella'dan rahatsız olan gece bekçileri havaya ateş açtı
- Güvenli Uzmanı Başbuğ’dan çarpıcı açıklama: Türkiye’nin hamleleri ABD’yi çıkmaza soktu
- Başkan Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı
- İşte ihanet gecesinden yeni görüntüler... Halk darbecilerin tankını böyle durdurdu
- Rum Dışişleri Bakanı, Bakan Çavuşoğluna 'diyaloğa hazırız' mesajı gönderdi