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11 Temmuz 2019 Perşembe 11:53:36 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:57:20

Suriye sınırına yapılan askeri sevkiyat görüntülendi

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen iş makineleri ve tank yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.

İş makinelerinin sınır hattında askeri birliklerin çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

AA

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