20 Ekim 2019 Pazar 21:35:22 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 21:36:19
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komandoları taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan otobüsler İslahiye ilçesine geldi. Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği otobüsler daha sonra Kilis istikametine hareket etti.
Komandoların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(AA)
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