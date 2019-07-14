Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, mühimmat, obüs ve tank takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, mühimmat, obüs ve tank takviyesi yapıldı.
Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen komandoları taşıyan araçlar ile mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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