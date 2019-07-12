12 Temmuz 2019 Cuma 16:40:02 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:41:50
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya geldi.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen personel taşıyıcı araçlar ile lojistik malzeme yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
AA
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