Suriye savaşının sembol ismi: SİHA'lar rekorumu bir günde alt üst etti

Suriye'deki savaşın hafızalara kazınan isimlerinden biri Suheyl Muhammed Hamud oldu. 2012 yılına kadar Suriye Ordusu'na gönüllü olarak hizmet eden Hamud, 2012 yılında kendi isteğiyle ordudan ayrılarak, devrim saflarına katıldı.

Halep, Hama ve İdlib kırsalında anti-tank füzesiyle düzenlediği saldırılarla kısa sürede tüm dünyaya ismini duyurdu. Esed rejimine ait iki savaş uçağını TOW füzesi ile vurmasının ardından bölgede 'Ebu TOW' lakabıyla anıldı. 200'den fazla rejim zırhlı aracı, tankı ve savaş uçağını imha etmekle rekoru elinde tutuyordu.

Yeni Şafak'a konuşan Muhammed Hamud, yeni deneyimler için çalıştığını söyledi. İdlib'deki son gelişmeler ve Türk SİHA'larının operasyonları ile ilgili yenisafak.com'a konuşan Hamud, "Türk SİHA'larının rejim hedeflerini tam isabetle vurma kabiliyeti beni çok şaşırttı. Daha önce böyle bir şey görmedim. Ben Suriye Özel Kuvvetleri'nin eski bir askeriyİM. Bu uçaklar, hedef hareket etse dahi en yüksek doğrulukta vuruyor. 200'den fazla hedef vurarak bir günde benim rekorumu kırdı." diye konuştu.





"İDLİB HALKI TÜRK ORDUSUNA MİNNETTAR"

İdlib'deki son gelişmelere de değinen Hamud şu ifadelere yer verdi:

"İdlib'de her şey yolunda, özellikle de Türk ordusunun doğrudan müdahalesi ve bize desteğinden sonra.. İdlib'de çatışmalara her gün katılıyorum. Türk gözlem noktalarını görüyorum. Türk topçusundan Türk ordusuna ateşlenen her mermiyle Allah'a dua ediyorum. Allah onları korusun. Suriye halkı, bölgeye giren bir Türk askeri konvoyunu gördüğünde sevinç ve güven hissediyor. İdlib halkı Türk ordusuna minnettar."