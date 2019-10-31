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31 Ekim 2019 Perşembe 11:33:15 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 11:51:10

Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 128'e yükseldi

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu şu ana kadar 128 şehit verdi.

SMO askerleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarını sürdürüyor, güvenlik tedbirlerini artırıyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak derlenen bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana SMO'nun verdiği şehit sayısı 128'e yükseldi, yaralı sayısı 473 oldu.

3 günde 10 SMO askeri şehit oldu

Arama tarama faaliyetleri sürerken terör örgütü YPG/PKK'nın cephe hatlarına sık sık saldırısı soncu son 3 günde 10 SMO askeri şehit oldu, 56 asker yaralandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim’de yaptığı konuşmasında SMO'nun "gerçekten kahramanca bir mücadeleyle terör örgütünün yerleşim yerlerinden temizlenmesinde büyük başarılar gösterdiğini" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası’nda yaptığı değerlendirmede, "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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