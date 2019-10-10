10 Ekim 2019 Perşembe 16:25:06 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 16:29:31
Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad’a 300 asker daha gönderiyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu’ndan 300 asker daha Tel Abyad’a doğru yola çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatına dün başlamıştı. Operasyon devam ederken Suriye Milli Ordusu, çatışma alanlarına 300 asker daha gönderiyor. Askerler, Tel Abyad’a doğru yola çıktı.
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