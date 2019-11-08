Suriye için dörtlü zirvenin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanlığındaki heyetle Mabeyn Köşkü'nde Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılan 4'lü görüşme öncesinde gerçekleştirdiği ön toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Kalın, "Fransa ve İngiltere ile Suriye için Dörtlü Zirvesi'ni 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı." dedi.