23 Eylül 2019 Pazartesi 14:36:18 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:00:43
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadesine yer verildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş Thomas Cook açıklaması
- Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
- TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılım 1 milyon 720 bin kişiyle rekor kırdı
- Tetikçinin 'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular!
- AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var