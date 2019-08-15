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Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu

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15 Ağustos 2019 Perşembe 09:03:17 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:05:55

Suriye’de PKK işgalindeki şehirlerde Türkiye halkın kurtuluş umudu

Deyrizor’un eski Askeri Meclis Başkanı Albay İmed Said, “PKK zulmü dayanılmaz oldu. Türkiye, halkın kurtuluş umudu. 2 milyondan fazla kişi ayaklanmak için Türkiye’den gelecek küçük bir kıvılcımı bekliyor” dedi.

Güvenli bölge oluşturma süreci devam ederken, bölgedeki sivillerin gözü Türkiye’de. Terör örgütü YPG/PKK’nın işgal ettiği Deyrizor’da 2014-2015 döneminde Askeri Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Albay İmed Said, ABD ve PKK ittifakının savaş sürecinin en zor günlerini yaşadığını söyledi. Türkiye’nin operasyon hazırlıklarının tüm Arap, Türkmen ve Kürtler nezdinde büyük beklenti oluşturduğunu kaydeden Albay Said, “PKK’nın sivil ve askeri kanadı harekatı engellemek için her yola başvuruyor. Çok büyük korku ve kaos içindeler. Bölgede işlenen cinayetler, alıkoyma ve yağmanın ancak yüzde 10-15’lik kısmı dışarı aktarılabiliyor. Haseke, Rakka, Deyrizor ve Münbiç’te halk canından bezdi” dedi.

SEFERBERLİK HALİ HAKİM

“ABD’nin desteklediği PKK, bizim bölgelerimizde ırkçılık ve din düşmanlığı ekiyor” diyen Said şunları söyledi:

“Hemen her gün bir aşiret temsilcisine tehdit, para ve şantajla Türkiye aleyhine açıklama yapmaya zorluyorlar. Türkiye halkın barış ve kurtuluş umudu. 2 milyondan fazla insan ayaklanmak için Türkiye’den gelecek küçük bir kıvılcımı bekliyor. Halkta genel bir seferberlik hali hakim. Suriye’nin işgal bölgeleri kendi öz evlatları eliyle, bizi ilk günden bu yana menfaatsiz destekleyen Türk kardeşlerimizin desteği ile sağlanacaktır.”

SURİYE MİSYONU ÇÖKEBİLİR

Pentagon tarafından hazırlanan ve 2 Ağustos 2019 tarihinde ABD Kongresine sunulan Suriye raporunda da isyan potansiyeline dikkat çekilerek “Suriye misyonunun tamamen çökme tehlikesi taşıdığı” belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Bölgede artan şikayetler ve halk nezdinde büyüyen öfkeye bağlı olarak başlayacak isyan dalgasına PKK’nın mukavemet gücü yok. Desteklediğimiz güçler farklı ortak ve kaynaklara yönelebilir. ABD eliyle kurulan Demokratik Özerk Bölgesel Yönetim yapıları ortadan kaldırılabilir” ifadelerine yer verildi.

Anlaşma kağıt üstünde

Yerel kaynakların verdiği bilgiye ABD’nin Türkiye’ye anlaştık açıklamasına rağmen PKK, Dırbesiye, Amude, Kamışlı ve Rasulayn’da hendek kazıp tünel yapmaya devam ediyor. Haseke, Rakka ve Münbiç’te Türkiye lehine faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 50’den fazla kişi alıkonuldu. Ayrıca yüzlerce DEAŞ’lı da Tel Abyad ve Rasulayn sınır hattına taşındı. Terör örgütü YPG/PKK elbiseleri giydirilen DEAŞ’lılara intihar saldırılarında kullanılacak zırhlı araçlar hazırlandığı iddia edildi.

(Yeni Şafak)

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