01 Mart 2020 Pazar 15:38:31 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 16:32:34
Suriye’de muhalifler 2 Esed rejimi askerini esir aldı
Suriye'nin güneyindeki Dera’da muhalifler, biri komutan olmak üzere 2 rejim askerini esir aldı.
Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde muhalif gruplar, Tafas ile Dail bölgeleri arasında Esad rejimine bağlı hava istihbarat kontrol noktasını ele geçirdi. Muhalifler, ayrıca rejime bağlı Ebu Cafer adlı komutan ile bir askeri esir aldı.
İHA
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