Suriye’de muhalifler 2 Esed rejimi askerini esir aldı

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde muhalif gruplar, Tafas ile Dail bölgeleri arasında Esad rejimine bağlı hava istihbarat kontrol noktasını ele geçirdi. Muhalifler, ayrıca rejime bağlı Ebu Cafer adlı komutan ile bir askeri esir aldı.

İHA