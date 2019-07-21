21 Temmuz 2019 Pazar 10:04:03 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:06:09
Şüpheli araçtan 2 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
ADANA polisinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01 ACK 724 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Araçta variller içinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aracın şoförü İ.D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Sel felaketinin yaşandığı Düzce’de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
- İki Rus savaş gemisi peş peşe 'Boğaz'dan geçti
- Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Kırsal alandan gelerek Diyarbakır'da faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
- İçişleri Bakanı Soylu Ege Denizi'nde arama kurtarma gemisi "TCSG Dost" ile gece seyrine çıktı
- Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi