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17 Ekim 2019 Perşembe 17:22:30 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:31:04

Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Süper Loto ikramiye tutarı ne kadar?

Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Süper Loto ikramiye tutarı ne kadar? sorularının yanıtı gündemin en çok merak edilen haberleri arasında yer alıyor. Süper Loto oynayanlar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto 4 haftadır devrediyor. 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Süper Loto, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto 4 haftadır devrediyor. Bu hafta Süper Loto oynayanlar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Süper Loto ikramiye tutarı ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 

Süper Loto çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilecek. Bugün gerçekleşecek Süper Loto çekilişi saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.

SÜPER LOTO İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da 4 haftadır devreden rakam 10.203.893,31 TL'yi aştı. 
 
SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.


 
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.

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