Sultangazi'de maaşını isteyen işçiye patronlarından dayak!

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.

ÇATI KATINA SAKLANAN KAÇAK İŞÇİLER KAMERADA

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını feci şekilde döven iki patronu da gözaltına aldı. Tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışan çok sayıda yabancı uyruklu işçiler, olay yerinde bulunan polisten saklanmak için, iş yerinden çıkarak yangın merdiveninden çatı katına çıktı. Çatı katına çıkarak polisten saklanmaya çalışan işçilerin o anları kameraya yansıdı.

ESKİ PATRONLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kendisini darp eden eski patronlarından şikayetçi oldu. Atölye sahipleri, karakoldaki ifadelerinde maaşını isteyen gencin kendilerini tehdit ettiğini, alacağının Çarşamba günü ödeyeceklerini söylemelerine rağmen gencin kendilerine saldırdığını söylediler. İki patron kendileri korumak için gence karşılık verdiklerini de ifade ettiler.

(DHA)