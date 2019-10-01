Sultanahmet Köftecisi'nden Külliye'ye eşsiz bağış: 50 yılda biriktirdi

1920 Sultanahmet Köftecisi’nin üçüncü nesil sahibi Mehmet S. Tezçakın, 50 yılda biriktirdiği 3 bin parça nümismatik eser ile bin Osmanlı Kaimesi’ni Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne bağışlamak için başvuruda bulundu. Milyonlarca dolar harcayarak dünyanın en kapsamlı Osmanlı Kağıt Paraları Koleksiyonu’nu oluşturduğunu anlatan Tezçakın, şunları söyledi: “Hayatımın yarım asra yakın kısmını harcayarak dünyanın neresinde olursa olsun kağıt para müzayedelerine katılarak ünik parçaları topladım. Tek bir parça için koleksiyonlar satın aldım. Sonunda dünyanın en kapsamlı Osmanlı Kağıt Paraları Koleksiyonu’nu oluşturdum. Sadece para toplamakla da yetinmedim. Her dilden kitap, dergi, katalog gibi nümismatik eserleri de kütüphaneme kazandırdım.”





“50 yıldır büyük özenle sakladığım bu nümismatik eserlerin, en iyi şekilde bu kütüphanede değerlendirileceğine anladım” diyen Tezçakın şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a bir dosya gönderdim. 50 yılda biriktirdiğim 3 bin parça nümismatik eseri ve bin parça Osmanlı Kaimesi’ni de sergilenmesi mümkünse hibe edeceğimi paylaştım.”



(Akşam)