01 Mart 2020 Pazar 08:33:08 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 09:36:12
İşte Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.