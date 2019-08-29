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29 Ağustos 2019 Perşembe 13:37:33 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:18:03

Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden Gazeteci Yazar Şule Yüksel Şenler, Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Müftüsü'nün kıldırdığı cenaze namazına Başkan Erdoğan ailesiyle katılırken pek çok bakan ve milletvekili de hazır bulundu. Namaz sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, Eyüp Sultan'da Şule Yüksel Şenler adına bir kütüphane ve müze yapılacağını açıkladı.

Törene Başkan Erdoğan ve ailesinin yanı sıra çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı. İstanbul Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

GERİDE BIRAKTIĞI MİRAS GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK VE ANLAMLIDIR

Erdoğan yaptığı konuşmada 'Değerli kardeşlerim, saygı değer hanım efendiler beyefendiler. Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamüle eren sonra Tüm Türkiye'yi ve hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesi ile bir arada bulunuyoruz. Şule Yüksel Şenler hanımefendinin 20 yaşlardan itibaren okumakla yazmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim mücadele inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle salavatla şükranla hüzünle uğurluyoruz. Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur. O da İdealist Hanımlar Derneği ile kurdukları yürüttükleri mücadele gerçekten adeta genç kızlarımız için bir idol olmasını da ortaya koymuştu.

Hatta hatta 'Seher Vakti' dergisiyle de o zamanlar özellikle islami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından özellikle de malum bazı çevreleri rahatsız etmesi bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onu duruşuyla kararlılığıyla samimiyetiyle ve dirayetiyle kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti. Kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrulutsunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına ilim ve hikmetle buluşmasına milletimize hayırlı bireyler haline gelmesine çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu. Şule hanımefendi kitaplarıyla yazılarıyla sayısız konferanslarıyla ülkemizin dört bir yanını dolaşmak suretiyle verdiği konferanslarla insanlarımıza zor zamanlarda cesaret verdi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ADINA MÜZE VE KÜTÜPHANE

Türkiye'nin darbecilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir insanın yolunun hapishanelerden geçmemesi tabii ki düşünülemezdi. O da evet medresei Yusufiye'den geçti. Şule hanımı horlayanların eziyet edenlerin yoluna diken döşeyenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor ama Şule hanım inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm milletime başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Rabbim inşallah Hatice Validemize, Aişe Validemize komşu eyler. Şurada yakın bir yerlerde inşallah Şule Yüksel Şenler adına bir kütüphane bir müze yapmak adına hem müzeyi hem kabrini ziyaret ederek kendisini çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız. Cenazeye katılan herkese tekrar Allah sizlerden razı olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

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