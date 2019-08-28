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28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:20:49 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:21:48

Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti! Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler kimdir?

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler yaşamını yitirdi. Aslen Kıbrıslı olan Şule Yüksel Şenler hayatı boyunca birçok esere imza attı. Vefat haberini alan sevenleri Şule Yüksel Şenler hakkında aramalar yapmaya başladı. Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler kimdir? 81 yaşında yaşama gözlerini yuman Şule Yüksel Şenler'in hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler yaşamını yitirdi. Aslen Kıbrıslı olan Şule Yüksel Şenler hayatı boyunca birçok esere imza attı. Vefat haberini alan sevenleri Şule Yüksel Şenler hakkında aramalar yapmaya başladı. 81 yaşında yaşama gözlerini yuman Şule Yüksel Şenler'in hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ

Gençliğin Izdırabı
Hidayet
Bize Ne Oldu
İslam'da ve Günümüzde Kadın
Duyuşlar
Her Şey İslam için
Uygarlığın Gözyaşları
Huzur Sokağı
Kız ve Çiçek
Sağ El
Bir Bilinçli Öğretmen
Yılanla Tilki

Başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatı, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan tarafından kaleme alındı.

Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.

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