Suikastçıyı FETÖ evinde gördüm

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada eski polis Cüneyt Saatçi’nin “tanık” olarak ifadesine başvuruldu. Saatçi ifadesinde, “17-25 Aralık’tan önce birkaç defa FETÖ mensuplarına ait eve iki ya da üç kez gittim. Ancak ben kısa süre zarfında buradan ayrıldım. Evde aynı sınıfta olduğumuz Kaan Bülbül, Ufuk Gül, Kadir Şamlı, Mevlüt Mert Altıntaş ve Sercan Başar da vardı” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 10 Ekim’e erteledi. Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da vurularak öldürülmüştü.