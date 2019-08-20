Suç dosyaları kabarık

  • Bist 100
    95286.2
  • Dolar
    5,6647
  • Euro
    6,2777
  • Altın
    271,0030
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cenk Tosun Beşiktaş yönetimine mesaj yolladı Cenk Tosun Beşiktaş yönetimine mesaj yolladı
Fenerbahçe'ye Diego Reyes'ten müjdeli haber Fenerbahçe'ye Diego Reyes'ten müjdeli haber
Volkan Babacan Beşiktaş'a imzayı atıyor Volkan Babacan Beşiktaş'a imzayı atıyor
Fatih Terim'in Mehmet Topal kararı belli oldu Fatih Terim'in Mehmet Topal kararı belli oldu
Fatih Terim Belhanda ile özel görüştü Fatih Terim Belhanda ile özel görüştü
British steel bilmecesi! OYAK ne kadara satın aldı? British steel bilmecesi! OYAK ne kadara satın aldı?
Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor
Sörloth transferinin mimarları ortaya çıktı Sörloth transferinin mimarları ortaya çıktı
Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı
İsrail Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor İsrail Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor
Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı
Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri dönmek istiyor Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
İBB Başkanı İmamoğlu işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti İBB Başkanı İmamoğlu işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti
Son Dakika... Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem! Son Dakika... Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem! Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı
Ilhan Omar: Trump ve Netanyahu'nun işgalin acımasız gerçeklerini saklamasına izin veremeyiz Ilhan Omar: Trump ve Netanyahu'nun işgalin acımasız gerçeklerini saklamasına izin veremeyiz
Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle anlatıldı Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle anlatıldı
ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı
Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı Sivas'ta feci kaza: 10 yaralı
Katar, Hobyo Limanı inşaat projesine start verdi Katar, Hobyo Limanı inşaat projesine start verdi
Karaciğeri tahinle yenileyin Karaciğeri tahinle yenileyin
Doğal insülin dereotu Doğal insülin dereotu
Firari emniyet müdürü kıskıvrak Firari emniyet müdürü kıskıvrak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 08:06:12

Suç dosyaları kabarık

Devletin imkanlarını terör örgütüne aktardıkları belirlenen Diyarbakır , Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı, yerlerine valiler vekaleten atandı. 

İçişleri Bakanlığı, göreve geldikleri 4 aydan buyana şehit yakınlarını işten çıkarıp, yerlerine teröristleri yerleştirmek, devletin kaynaklarını PKK’ya peşkeş çekmekten başka icraatları olmayan, HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ı dün sabah görevlerinden aldı. Yerlerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Van Büyükşehir’e Vali Mehmet Emin Bilmez, Mardin Büyükşehir’e de Vali Mustafa Yaman kayyum olarak atandı. 

LOJİSTİK DESTEK VERDİLER

İçişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, “Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır” denildi. Açıklamada, “Temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır” ifadelerine yer verildi. 

12 AYRI SUÇ DOSYASI VAR 

Bakanlğın görevden almalara ilişkin kamuoyuna açıkladığı gerekçeler, terör destekçisi başkanların suç dosyasının ne kadar kabarık  olduğunu ve kararın ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne serdi. PKK’nın sözde sağlık komitesi yapılanmasında yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın birçok yaralı ve hasta teröristi, görev yaptığı hastanede herhangi bir resmi kayda gerek duymaksızın gizli şekilde tedavi ettiği belirlendi. Hakkında terörden 12 ayrı suç dosyası bulunan Mızraklı’nın PKK’lı gayri resmi olarak belediyede çalıştırdığı tespit edildi. Terörist cenazelerine de katılan Mızraklı, bir caddeye teröristin ismini verdi. 

ŞEHİT YAKINLARINI İŞTEN KOVDU 

Mardin Büşükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün ilk icraatı şehit yakınlarını işten kovmak oldu. Hakkında terörden 9 ayrı suç dosyası bulunan Türk, hakkında terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara’yı yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent AŞ’ye genel müdür olarak atadı. Ahmet Türk, Kandil’den aldığı emirle PKK’lı teröristin kardeşihni danışman yaptı, belediye araçlarını teröristlerin hizmetine sundu, bir toplantıda terör örgütünün marşını ayakta söyledi. 

PARALARI ÖRGÜTÜ AKTARDI 

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın, belediye bütçesini PKK’ya aktardığı belirlendi. Teröristlerin defin işlemlerinde yer alan Ertan Hakakında 10 ayrı suç dosyası bulunuyor. Terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen Ertan, PKK yandaşlarını beledile işe yerleştirdi, hendek terörüne övgüler dizdi. 

KADROLAR PKK'LILARA

Diyarbakır, Van ve Mardin’de, terör bağlantıları nedeniyle daha önce işten çıkarılıp HDP’li başkanlar tarafından yeniden işe alınanların da  aralarında bulunduğu 418 kişi gözaltına alındı. 

Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla eş zamanlı olarak Diyarbakır, Van ve Mardin başta olmak üzere 29 ilde PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi. 

KADROLARA TERÖRİSTLERİ DOLDURMUŞLAR

Görevden almaların ardından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye binalarının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, ardından binalarda arama çalışmaları yapılmıştı. 31 mart seçimlerinden önce terör örgütü PKK’yla bağlantıları nedeniyle görevlerine son verilen kişilerin 4 aylık dönemde HDP’li büyükşehir belediye başkanları tarafından yeniden belediyelere doldurulduğu ortaya çıktı. Dün yapılan çalışmalar sonunda söz konusu kişiler gözaltına alındı. 

TUNCELİ’DE BAŞKAN ADAYI YAKALANDI

Bu arada, İçişleri Bakanlığı’nın 29 ilde, eş zamanlı olarak terör örgütü PKK’ya yönelik dün sabah düzenlediği operasyon kapsamında Tunceli’de 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin Tunceli Belediye Başkan adayı Nurşat Yeşil ile Demokratik Alevi Derneği üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

ŞEHİT YAKINLARINDAN BÜYÜK SEVİNÇ

İŞLERİNE GERİ DÖNECEKLER: Kayyum haberini sevinçle karşılayan şehit yakınları, belediye başkanlıkları önünde toplanarak karara destek verdi. Mardin Valisi Mustafa Yaman da ilk iş olarak, HDP’li Ahmet Türk’ün kovduğu 11 şehit yakınını yeniden göreve getirdi. HDP döneminde çıkarılan işçilerin tamamının, önümüzdeki günlerde yeniden belediyelerdeki işlerine geri döneceği açıklandı.

SES CHP’DEN GELDİ

Kayyum kararına tepki, HDP’den önce CHP’lilerden yükselmeye başladı. HDP’ye yakınlığıyla bilinen CHP’li vekil Tanrıkulu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere bir çok CHP’li vekil ve yönetici, terör destekçilerinin avukatlığına soyundu.

HDP'DEN İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI

Terör örgütünün siyasi kolu HDP, vicdanları rahatlatan kayyum kararı sonrası provokasyon için düğmeye bastı. HDP’li Hasip Kaplan, gizli ittifak ortağı CHP’ye atıfta bulunup “Savaş tamtamları çalıyor. Bu süreçte dostla düşman kim göreceğiz” diyerek HDP’lileri sokağa çağırdı.

KATİ PİRİ BİLDİĞİNİZ GİBİ 

Türkiye düşmanlığını her fırsatta gösteren AB raportörü Kati Piri’den skandal bir açıklama geldi. PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini açık açık ilan eden Piri, yapılan atamaları eleştirdi.

ŞEZLONGTAN TWEET!

Sel felaketinin vurduğu İstanbul’a, tatiline 1 günlük ara verip göstermelik olarak uğrayıp Bodrum’a dönen İmamoğlu da HDP’lilerle kol kola girdi. Twitter’dan paylaşım yapan CHP’li Başkan, teröre destek veren belediyelerin yanında durdu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ