Suç dosyaları kabarık

İçişleri Bakanlığı, göreve geldikleri 4 aydan buyana şehit yakınlarını işten çıkarıp, yerlerine teröristleri yerleştirmek, devletin kaynaklarını PKK’ya peşkeş çekmekten başka icraatları olmayan, HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ı dün sabah görevlerinden aldı. Yerlerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Van Büyükşehir’e Vali Mehmet Emin Bilmez, Mardin Büyükşehir’e de Vali Mustafa Yaman kayyum olarak atandı.

LOJİSTİK DESTEK VERDİLER

İçişleri Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, “Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır” denildi. Açıklamada, “Temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır” ifadelerine yer verildi.

12 AYRI SUÇ DOSYASI VAR

Bakanlğın görevden almalara ilişkin kamuoyuna açıkladığı gerekçeler, terör destekçisi başkanların suç dosyasının ne kadar kabarık olduğunu ve kararın ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne serdi. PKK’nın sözde sağlık komitesi yapılanmasında yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın birçok yaralı ve hasta teröristi, görev yaptığı hastanede herhangi bir resmi kayda gerek duymaksızın gizli şekilde tedavi ettiği belirlendi. Hakkında terörden 12 ayrı suç dosyası bulunan Mızraklı’nın PKK’lı gayri resmi olarak belediyede çalıştırdığı tespit edildi. Terörist cenazelerine de katılan Mızraklı, bir caddeye teröristin ismini verdi.

ŞEHİT YAKINLARINI İŞTEN KOVDU

Mardin Büşükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün ilk icraatı şehit yakınlarını işten kovmak oldu. Hakkında terörden 9 ayrı suç dosyası bulunan Türk, hakkında terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara’yı yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent AŞ’ye genel müdür olarak atadı. Ahmet Türk, Kandil’den aldığı emirle PKK’lı teröristin kardeşihni danışman yaptı, belediye araçlarını teröristlerin hizmetine sundu, bir toplantıda terör örgütünün marşını ayakta söyledi.

PARALARI ÖRGÜTÜ AKTARDI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın, belediye bütçesini PKK’ya aktardığı belirlendi. Teröristlerin defin işlemlerinde yer alan Ertan Hakakında 10 ayrı suç dosyası bulunuyor. Terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen Ertan, PKK yandaşlarını beledile işe yerleştirdi, hendek terörüne övgüler dizdi.

KADROLAR PKK'LILARA

Diyarbakır, Van ve Mardin’de, terör bağlantıları nedeniyle daha önce işten çıkarılıp HDP’li başkanlar tarafından yeniden işe alınanların da aralarında bulunduğu 418 kişi gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla eş zamanlı olarak Diyarbakır, Van ve Mardin başta olmak üzere 29 ilde PKK/KCK’ya yönelik operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 418 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

KADROLARA TERÖRİSTLERİ DOLDURMUŞLAR

Görevden almaların ardından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye binalarının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, ardından binalarda arama çalışmaları yapılmıştı. 31 mart seçimlerinden önce terör örgütü PKK’yla bağlantıları nedeniyle görevlerine son verilen kişilerin 4 aylık dönemde HDP’li büyükşehir belediye başkanları tarafından yeniden belediyelere doldurulduğu ortaya çıktı. Dün yapılan çalışmalar sonunda söz konusu kişiler gözaltına alındı.

TUNCELİ’DE BAŞKAN ADAYI YAKALANDI

Bu arada, İçişleri Bakanlığı’nın 29 ilde, eş zamanlı olarak terör örgütü PKK’ya yönelik dün sabah düzenlediği operasyon kapsamında Tunceli’de 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin Tunceli Belediye Başkan adayı Nurşat Yeşil ile Demokratik Alevi Derneği üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

ŞEHİT YAKINLARINDAN BÜYÜK SEVİNÇ

İŞLERİNE GERİ DÖNECEKLER: Kayyum haberini sevinçle karşılayan şehit yakınları, belediye başkanlıkları önünde toplanarak karara destek verdi. Mardin Valisi Mustafa Yaman da ilk iş olarak, HDP’li Ahmet Türk’ün kovduğu 11 şehit yakınını yeniden göreve getirdi. HDP döneminde çıkarılan işçilerin tamamının, önümüzdeki günlerde yeniden belediyelerdeki işlerine geri döneceği açıklandı.

SES CHP’DEN GELDİ

Kayyum kararına tepki, HDP’den önce CHP’lilerden yükselmeye başladı. HDP’ye yakınlığıyla bilinen CHP’li vekil Tanrıkulu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere bir çok CHP’li vekil ve yönetici, terör destekçilerinin avukatlığına soyundu.

HDP'DEN İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI

Terör örgütünün siyasi kolu HDP, vicdanları rahatlatan kayyum kararı sonrası provokasyon için düğmeye bastı. HDP’li Hasip Kaplan, gizli ittifak ortağı CHP’ye atıfta bulunup “Savaş tamtamları çalıyor. Bu süreçte dostla düşman kim göreceğiz” diyerek HDP’lileri sokağa çağırdı.

KATİ PİRİ BİLDİĞİNİZ GİBİ

Türkiye düşmanlığını her fırsatta gösteren AB raportörü Kati Piri’den skandal bir açıklama geldi. PKK’yı terör örgütü olarak görmediğini açık açık ilan eden Piri, yapılan atamaları eleştirdi.

ŞEZLONGTAN TWEET!

Sel felaketinin vurduğu İstanbul’a, tatiline 1 günlük ara verip göstermelik olarak uğrayıp Bodrum’a dönen İmamoğlu da HDP’lilerle kol kola girdi. Twitter’dan paylaşım yapan CHP’li Başkan, teröre destek veren belediyelerin yanında durdu.