Şu zekaya bakar mısınız: Ekrem İmamoğlu AK Parti icraatini kendi yapmış gibi gösterdi

AK Parti’nin yaptığı Kent Ormanı’nı kendi yapmış gibi gösterdi. Üstüne yetmezmiş gibi afişler bastırarak “İmara değil, halka açıyoruz” diyerek AK Parti'ye iftira attı hem de kendisini doğa dostu gibi gösterdi.

Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı” 29 Eklim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 26 Ekim Cumartesi günü saat 11:00'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açılacak.

UCUZ İFTİRACI

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'nin açılışa ilişkin yayınladığı 'İmara değil halka açıyoruz' ilanını, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu deşifre etti.

Göksu, "AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında “İmara değil, Halka açıyoruz” ifadesinin kullanılması basit bir algıdır Hatırlatmak isterim ki Son İBB meclisimizde 295 bin m2 yeşil alana CHP Grubu hayır vermişti" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.