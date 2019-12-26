Su krizinin yaşandığı İzmir'de 2020 için cadde süslemeleri hazır
3 gündür su krizinin yaşandığı İzmir'de caddelerdeki yılbaşı hazırlıklarının hazır olmasına yağmur susuyla banyo yapan vatandaşlar isyan etti. Ekiplerin 2020 yılı için hummalı çalışmalarını gören susuz İzmirliler, aynı özenin altyapı çalışmalarında da görmek istediklerini belirterek sosyal medyadan isyan etti.
Evlerinde su bulamadıkları için yağmur altında temizlik ihtiyaçlarını karşılayan İzmirli vatandaşlar, ekiplerin 2020 yılı için hazırlıklarını görünce isyan etti.
İzmir caddelerini süsleyen ekiplere sosyal medyadan tepkisini gösteren halk, aynı özenin alyapı çalışmalarında da gösterilmesini istedi.
CADDE SÜSLEMELERİ İZMİRLİLERİN HOŞUNA GİTMEDİ
Sosyal medyada altyapı çalışmalarına da aynı özenin gösterilmesi gerektiğini konusunda yorumlar yapıldı.
O yorumlardan bazıları:
"Millet susuz çare bulmayın yolları ışıklandırın en önemli hizmetiniz bu."
"CHP'nin en iyi anladığı iş."
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- Su krizinin yaşandığı İzmir'de 2020 için cadde süslemeleri hazır
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