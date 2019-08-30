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30 Ağustos 2019 Cuma 18:01:26 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:07:10

Su-57'ler F-35'lere alternatif olabilir mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’dan dikkat çeken detay!

Türkiye’nin ana hedefinin yeni uçak almak olmadığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Türkiye’nin stratejik olarak temel hedefi milli muharip uçağı TF-X yapmaktır. F-35’ler 10-15 senelik ara ihtiyaçlardır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Moskova’ya resmi ziyareti sırasında incelediği beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının F-35’lere alternatif olup olamayacağı gündeme geldi. Peki, Su-57’ler F-35’lere alternatif olur mu? Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın merak edilen detayı değerlendirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye’nin F-35 uçaklarının üzerinde hem ticaret hem de uluslararası hukuk anlamında önemli hakkı olduğunu vurguladı. Caşın, “Türkiye uçak sisteminin yaklaşık yüzde 7’sini imal eden bir partner, üretici firmalardan bir tanesidir.” dedi.

“ERDOĞAN VE PUTİN DÜNYADA EN SIK BİR ARAYA GELEN İKİ LİDER”

Türkiye’nin ABD ve Rusya ile kurduğu ilişkilerinin birbirinden farklı olduğunu ifade eden Mesut Hakkı Caşın, “Birinci husus Türkiye bir NATO ülkesidir. Rusya ile ilişkilerimiz ekonomik, savunma sanayi, enerji ve turizm gibi alanlarda gelişmektedir. Şu anda Sayın Erdoğan ve Sayın Putin dünyada en sık bir araya gelen iki lider. Erdoğan’ın Rusya’nın çok önemli havacılık fuarına katılması çok önemli, önümüzdeki aylarda da Rusya Devlet Başkanı Türkiye’ye gelecek.” dedi.

“F-35’LERDE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ HAKLARI VAR”

ABD’nin F-35’leri vermediği takdirde Türkiye’nin alternatif bir uçağa karar vereceğini dile getiren Caşın, şöyle konuştu:

“Bu çok önemli gelişme. Türkiye bir NATO üyesi ve 60 yıldır Amerikan havacılık sistemlerini kullanmaktadır. Türkiye’nin kabul etmediği iki husus var, bunlardan bir tanesi Türkiye uçak sistemini yaklaşık yüzde 7’si imal eden bir partner üretici firmalardan bir tanesi.

Türkiye yüzde 7 oranında bu silah sistemini üretici partneri hem ticari hukuk açısından hem de uluslararası hukuk açısından bu uçakta çok önemli hakları var. Uçakların atacağı önemli füzeler Türkiye’de imal ediliyor.”

UÇAĞIN FÜZELERİ DE TÜRKİYE’DE İMAL EDİLİYOR

Rusya’nın göndermiş olduğu S-400 füzelerinin ABD’nin istihbarat bilgilerini çalmayacağını söyleyen Caşın, “Zaten bu uçaklar hâlihazırda kuzey bölgesine, Norveç sınırına teslim edildi. Güneyde de hem İngiltere hem de İsrail, GKRK üzerinden hem Suriye hem de İran’a karşı bazı gizli operasyonlarında bu uçağı kullanıyorlar. Her iki tarafta bildiğimiz üzere radar sistemleri S-400’leri çalışıyor. Unutmayalım ki aslında hiçbir uçak görünmez değil, radarlar mutlaka yakalar. Çinli hackerler bu uçakların bilgilerinin çalındığı açıklamıştır, bu önemli istihbarı bilgidir.”

 “STRATEJİK HEDEFİ MİLLİ MUHARİP UÇAĞINI YAPMAKTIR”

Türkiye’nin temel hedefinin yeni uçak almak olmadığına dikkat çeken Caşın, “Türkiye’nin stratejik olarak temel hedefi milli muharip uçağı TF-X yapmaktır. F-35’ler 10-15 senelik ara ihtiyaçlardır. Envanterimizde bulunan Phantom uçakları 60 yaşında onlar update edildi. F-16’lar 30 yaşında onlarında update zamanı geldi. Acil harekât ihtiyacından dolayı uçak alınacak, bu yüzden F-35’lerin teslimatı ya da SU-57’lerin ise ortak üretim ihtimali vardır. Bütün satrancı iyi okuyan bir Türkiye var.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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