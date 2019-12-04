Stratejik ittifakın güçlü üyesi Türkiye

Türkiye'nin NATO'daki rolünün anlatıldığı kitabın önsüzünde şu ifadeler yer aldı;

1949 yılında 12 ülke tarafından kurulan NATO, geçirdiği genişleme süreçleri sonucu bugün 29 üyeli bir örgüte dönüşmüştür. Soğuk Savaş döneminde uluslararası güvenlik ve ittifaklar bağlamında devletler arası ilişkilerde son derece etkili bir kurum olan NATO, değişen şartlar ve küresel gelişmeler karşısında yaşadığı birçok soruna rağmen kendini güncelleyerek, yenileyerek bugünlere yine etkili bir şekilde ulaşmayı başarmıştır.Türkiye’nin İttifaka üye olduğu 1952 yılından bu yana NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla iş birliği hedefimize muhtelif açılardan kayda değer katkılarda bulunmuştur.

Türkiye ise kapsamlı askeri yetenekleri, sahip olduğu tarihsel birikimi ve kültürel ilişkileriyle İttifakın küresel barış, huzur ve güvenlik hedeflerini gerçekleştirmesi açısından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. Bununla birlikte, 67 yıldır NATO üyesi olan Türkiye’nin, NATO’nun 2nci büyük ordusuna sahip olması, kuşkusuz NATO’nun küresel ölçekteki yapısal ve işlevsel önemini artıran bir özellik olmuştur.

Vaşington Antlaşması uyarınca NATO’nun asli görevi, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini siyasi ve askeri yöntemlerle korumaktır. Aynı antlaşmanın 5. Maddesi’ne dayalı olarak; “NATO bir saldırı veya saldırı tehdidine karşı üyelerini savunma ve bu amaçla, bir üyesine yapılacak saldırının tüm üyelerine yapılmış varsayılacağı ilkesine dayanan bir örgüttür”. Siyasi ve askeri alanlardaki günlük iş birliğiyle sergilenen dayanışma ve uyum, temel güvenlik sınamalarının üstesinden gelinmesinde hiçbir Müttefikin yalnız bırakılmayacağını garanti etmektedir.İşte bu noktada elinizde bulunan kitapçık ile birlikte, NATO’nun kuruluş sürecini ve temel misyonunu tekrar hatırlatma gereği duyduk. NATO’yu oluşturan Vaşington Antlaşması, kuruluş amacı, temel ilkeler ve ittifak ruhunu yeniden hatırlatmak istedik. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin hangi şartlar altında NATO’ya katıldığını, üye olduğu 1952 yılından bugüne sağladığı katkıları, ortak yürütülen projeleri, eğitim ve diğer teknik altyapı çalışmalarında Türkiye’nin sağladığı imkanları, ortak gerçekleştirilen askeri ve sivil boyutlu tüm çalışmaları, Türkiye’nin jeostratejik öneminin İttifaka sağladığı imkanları bu çalışmada ayrıntılı bir şekilde inceleyebileceksiniz. Ayrıca elinizdeki kitapçıkta NATO’nun Türkiye için önemi ve daha efektif bir NATO için Türkiye’nin sunduğu projeksiyonlar hakkında bilgiler bulabileceksiniz.

Türkiye’nin, dünyanın çatışmalı birçok bölgesinde NATO misyon ve harekatlarına katılım sağlayarak NATO bayrağının Türk bayrağı ile birlikte dalgalanmasının nasıl huzur ve barışın sembolü haline geldiğini yine bu kitapçıkta açıkça görebileceksiniz.Farklı zamanlarda gerek ABD’den gerekse Avrupalı devletlerden gelen NATO hakkında eleştirel söylemlerin aksine Türkiye’nin NATO’yu savunma ve güvenlik politikasının ana eksenine oturtmuş olduğunu ve diğer Müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini detaylarıyla öğreneceksiniz.

Çalışmamızın son bölümünde Türkiye’nin kuruluşundan bu yana büyük önem verdiği, sahiplendiği, çalışmalarına aktif olarak katıldığı ve her aşamada savunmaktan geri durmadığı NATO’dan ve müttefiklerinden beklentilerini okuyacaksınız. Ayrım yapılmaksızın küresel, bölgesel ve ulusal tüm terör örgütlerine karşı müttefiklik ruhuna uygun bir dayanışma ve iş birliği içerisinde şekillenen bir mücadele biçiminin, NATO’nun kurumsal ve işlevsel yapısının sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olduğuna bu çalışmada şahit olacaksınız.

Birbiriyle ilişkili ve her biri çok değerli olan bu beklentileri detaylarıyla inceleyebileceksiniz. Kısa başlıklar halinde bu beklentilere değinecek olursak; Türkiye’nin savunmasına NATO’nun katkılarının sürdürülmesi, Türkiye’nin Güvenlik Kaygılarının Anlaşılması ve Giderilmesi, NATO ülkeleri donörlerinin Güvenli Bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları, Müttefiklik Ruhunu Zedeleyici Olumsuz Söylemlerin Sona Erdirilmesi, Türkiye’ye Uyarlanmış Güvence Tedbirlerinin Tam Olarak Uygulanması, Ege Faaliyetinin Sonlandırılması, NATO-AB İşbirliğinin “Uzlaşılmış Çerçeve”ye Uygun Bir Şekilde Sürdürülmesi, AB Üyesi Olmayan Müttefiklerin AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Kapsamına Dâhil Edilmesi, NATO’nun Karadeniz’e Yönelik Politikalarında Kıyıdaş Ülkelerin Hassasiyetlerini Gözetmesi, Üyeler arasında İttifak Dayanışmasının güçlendirilmesi.

Türkiye’nin NATO’dan ve müttefiklerinden beklentileri, sadece kendi ulusal güvenlik ve stratejilerinin ana unsurunu oluşturmuyor; bununla birlikte NATO’nun kendi kuruluş misyonuna ve temel ilkelerine bağlı kalarak yoluna devam etmesi, inandırıcılığını koruması ve üyeleri açısından dürüst bir kurum olma özelliğini yitirmemesi açısından da önem teşkil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Ancak bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan ülkelerin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor” sözleri tüm süreci özetliyor aslında. Dolayısıyla NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ve bu çalışma boyunca detaylarıyla anlatmaya çalıştığımız gibi, NATO bünyesinde sayısız ortak proje ve emeğin sahibi olan Türkiye, hem kendi hem de NATO’nun geleceği için müttefiklerini daha sorumlu olmaya davet ediyor.

NATO’yu var eden “BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN” ilkesini tekrar hatırlamanın tam zamanıdır.